Del Rio i Esteve entrenen amb la vista fixada al Trofeu Sportful

El fondista ha estat les últimes setmanes combinant el treball físic amb el rollerski i l'esquí en neu. Els dies a Noruega amb l'equip noruec van incidir en la preparació física i roller, mentre que després, amb el desplaçament a Torsby (Suècia), s'ha estat treballant en el túnel de neu amb els esquís. Per la seva part, a Oberhof, del Rio ha estat realitzant, una vegada al dia, sessions d'esquí al túnel, primerament amb tres dies suaus i, després, amb jornades més intenses. L'objectiu d'aquestes estades per a tots dos és tocar neu, familiaritzar-se amb els esquís i tornar a la dinàmica d'entrenament habitual ara que s'acosta l'inici de temporada.

L'equip d'esquí de fons de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha dedicat els últims dies a entrenar amb neu abans d'una nova cursa, en aquest cas de rollerski, a Feltre (Itàlia), on cada any es disputa el Trofeu Sportful. La cita serà diumenge, abans, però, Irineu Esteve ha estat a Noruega i Suècia, al túnel de Torsby, entrenant amb el Team Aker, mentre que Gina del Rio ha esquiat a la instal·lació també 'indoor' d'Oberhof (Alemanya).

Per El Periòdic

Pretemporada per al curs 2024/25

