Els ingressos de la Duana per tabac cauen un 63% al setembre

Pel que fa a les taxes per la importació de combustibles minerals, al setembre es van recaptar 4,19 milions d'euros, un 5,9% menys que els 4,45 milions ingressats el mateix mes del 2023, però un augment del 8% respecte als 3,88 milions obtinguts el setembre del 2022.

Els ingressos de la Duana per la venda de tabac al setembre han registrat una caiguda significativa del 63,2% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Segons les dades del mes passat, els ingressos per tabac es van situar en 1,5 milions d'euros, elevant el total acumulat des de començament d'any a 101,57 milions d'euros. En comparació, el setembre del 2023 es va tancar amb ingressos de 11,9 milions d'euros.

Per El Periòdic

