L'IAD signa un acord de col·laboració amb Espanya en matèria d'igualtat de gènere

En l'acte per part de l'Insitut Andorrà de les Dones han participat Montserrat Ronchera, secretària general, i Esther Font membre de la Comissió Executiva. D'altra banda, per part de l'instituto de las Mujeres, han participat la subdirectora general d'Emprendimiento y Empleo, Begoá Suarez; la subdirectora general de Programas, Ana Varela; la subdirectora general d'Estudios y Cooperación Isabel Garcia; i de la unitat de suport a la direcció general ha estat Lara Ferguson.

L'IME disposa, des de l'any 2007, d'una plataforma formativa en línia, que és la més important a Espanya i que ha permès la formació de més de 300.000 persones del país veí. Aquesta plataforma ofereix formació bàsica en matèries com la igualtat de gènere en l'empresa, la negociació col·lectiva, el medi ambient i canvi climàtic, i en polítiques sanitàries . D'altra banda també proporciona formacions més avançades en l'àmbit de l'aplicació pràctica de la igualtat de gènere en l'empresa, l'àmbit dels serveis socials, la gestió de recursos humans i en polítiques d'ocupació, entre d'altres.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació