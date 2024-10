200 viatges diaris de mitjana en el primer mes de bus nocturn

Aquest ha sigut el resultat que deixa la campanya d'impuls i foment de transport públic posada en marxa enguany. Si s'observen les dades més de prop, es deslliga que de les tres línies d'autobús nocturn disponibles (a l'espera de posar una quarta per al Pas de la Casa pròximament) la que ha rebut més afluència és la BN2 , que va d'Andorra la Vella a Encamp i Canillo, amb 65 validacions diàries , i això suposa el 45% dels trajectes nocturns totals. D'altra banda, la línia que menys afluència presenta és la BN1, que connecta la capital amb Sant Julià de Lòria, amb 26 desplaçaments diaris. Així i tot, el repunt de viatges nocturns té lloc, com s'ha esmentat, durant els caps de setmana .

Una dada que Forné ha celebrat amb escreix ja des de l'inici del seu discurs, en el que ha dut a terme el balanç del transport públic fins aquest moment, remarcant que la "rebuda del nou servei de bus nocturn ha tingut molt bona acceptació entre la població" i per la satisfacció d'aquesta mitjana de 200 desplaçaments cada nit. "Podem dir, tranquil·lament, que hem aconseguit triplicar el nombre de viatges en relació abans de la pandèmia; ja que hem passat de 2,3 milions de viatges al 2019 als 7,3 milions entre 2023 i 2024" .

Uns 200 viatges al dia és la xifra que deixa aquest primer mes de servei de bus nocturn que la secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat va posar en marxa el passat 1 de setembre. Més en detall, i tal com ha apuntat avui el secretari d'Estat en afers de Mobilitat, David Forné, són 131 el nombre de viatges que s'efectuen al dia en aquest servei de diumenge a dijous, mentre que els caps de setmana, és a dir, entre divendres i dissabte, la xifra ascendeix als 386 desplaçaments. En total, s'han efectuat durant el mes passat uns 6.000 viatges de nit .

Per Paris Mameghani

