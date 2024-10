Afers Socials aportarà 55.000 euros anuals a AINA

El Govern i AINA han signat un conveni que renova el ja l'existent, refermant la voluntat de continuar amb una col·laboració que durant els darrers anys ha permès desenvolupar i mantenir activitats d'interès social . L'acte ha tingut lloc aquest dijous a l'Edifici Administratiu del Govern, i la signatura ha anat a càrrec de la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i del mossèn Ramon de Canillo, en qualitat de representant d'AINA. Entrant al detall, mitjançant el conveni, que té vigència fins al 31 de desembre del 2028, el Govern es compromet a efectuar una aportació de 55.000 euros anuals corresponents al finançament del conjunt dels programes i projectes socials d'AINA . D'aquesta forma, l'objectiu governamental és promoure la participació d'infants i adolescents, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat, en les activitats organitzades per aquesta entitat, com ara les colònies i campaments de Canillo o les activitats extraescolars de cap de setmana o vacances escolars.

Per El Periòdic

