El Comú d'Andorra la Vella destina 2,7 milions d'euros a la reforma de la plaça del Poble

El Comú d'Andorra la Vella ha aprovat la reforma integral de la plaça del Poble, així com les seves connexions amb l'avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu, amb un pressupost global que ronda els 2,75 milions d'euros. El projecte té com a objectiu modernitzar aquestes zones emblemàtiques del centre de la parròquia, millorant-ne l'accessibilitat, l'estètica urbana i creant nous espais d'oci i serveis per als ciutadans i visitants.

El pla d'actuació contempla diverses intervencions estructurals i estètiques, que inclouen la renovació del paviment, la instal·lació de nous elements de mobiliari urbà, l'increment de zones verdes amb jardineres i la millora de l'enllumenat públic. A més, es preveu la substitució i modernització de les infraestructures subterrànies, com les xarxes de sanejament i de subministrament d'aigua i electricitat, aspecte clau per garantir la sostenibilitat i la funcionalitat de l'espai a llarg termini.

El projecte destaca per l'ús d'un llenguatge arquitectònic basat en geometries circulars, els quals unificaran els espais actuals de les places del Poble i Vinyes, convertint-los en una àrea contínua i fluida. Aquest nou disseny integrarà zones de descans amb bancs i espais destinats a activitats culturals i d'oci, amb l'objectiu de revitalitzar aquestes àrees com a centres neuràlgics de la vida social d'Andorra la Vella.

Les obres, que es duran a terme en una única fase, tindran una durada estimada de set mesos. Tot i així, es preveu realitzar els treballs en trams, per minimitzar l'impacte sobre els veïns i els comerços locals. El projecte inclou, a més, un estudi exhaustiu de seguretat i salut per garantir la protecció tant dels treballadors com dels vianants durant l'execució dels treballs.

Amb aquesta reforma, el Comú d'Andorra la Vella busca no només millorar la funcionalitat i l'atractiu de les places, sinó també potenciar la connexió entre diferents punts clau de la ciutat, com l'avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu, consolidant-se com un espai modern i accessible per a tothom.