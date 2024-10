Joan Vinyes tornarà a competir a València quatre anys després

La dupla del motor formada per Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP Baporo Motorsport) tornaran a ser uns dels màxims protagonistes de la penúltima prova del Campionat d'Espanya de Turismes (GT-CET), la qual tindrà per escenari el circuit Ricardo Tormo de Xest (València) demà i demà passat.

Els diferents programes esportius en els quals ha participat l'andorrà les últimes temporades ha fet que les participacions en el GT-CET fossin esporàdiques, tan pel que fa al mateix Vinyes com a Font. Per a aquest últim, la darrera competició al Ricardo Tormo va ser a finals de 2022 amb un vuitè i un novè lloc. Per la seva banda, el tricolor va córrer per darrera vegada l'any 2020, en la primera cursa del campionat i pujant al podi ambdues curses (segon i tercer lloc).

L'objectiu, segons han informat, és millorar els resultats de la cursa de MotorLand. I el circuit valencià, cal destacar, dota d'unes característiques molt diferents de la pista aragonesa: quatre quilòmetres, tècnic i una recta de només 876 metres. "És una pista molt intensa i exigent. Només la curta recta et permet un petit moment de relaxament", ha indicat Vinyes. En aquest sentit, ha valorat que, en la resta del traçat, "has d'anar molt concentrat per mantenir un bon ritme, sobretot en alguns trams de corbes enllaçades i on els avançaments els has de preparar molt bé per no sortir-ne perjudicat". "Esperem fer uns bons entrenaments cronometrats per tenir un bon lloc a la sortida", ha desitjat.

Canvi de programació

A diferència del que és habitual al GT-CET, el 'meeting' de València tindrà una variació important en el programa del cap de setmana, ja que la competició es durà a terme divendres i dissabte. El primer dia, Vinyes-Font tindran dues tandes d'entrenaments lliures d'una hora cadascuna, la primera a les 10.00 i la segona a les 13.30 hores. El dissabte es farà tot el programa de curses, que a València, a més del GT-CET, també hi haurà curses del Saxo Trophy i del TCR Spain. Així, l'activitat començarà aviat pels pilots de Baporo Motorsport, concretament a les 09.00 hores. Amb una durada de 75 minuts es farà la sessió oficial d'entrenaments cronometrats per definir la posició a la formació de sortida, mentre que la primera cursa està programada a les 12.10 i la segona a les 15.35 hores, totes dues amb una durada de 55 minuts.