L'ACA CLUB tanca el calendari de proves nacionals amb la recuperació de la Pujada la Peguera

La comissió Esportiva ACA CLUB tancarà el calendari de proves nacionals amb l'organització de la primera edició de la Pujada la Peguera, la qual se celebrarà el dissabte 19 d'octubre a Sant Julià de Lòria. El recorregut preveu dur-se a terme a la carretera de la Peguera (CS-141) en direcció a l'estació d'esquí de la Rabassa, al sector comprès entre els quilòmetres set i tretze. En total, té una longitud de 2.350 metres i un pendent mitjà de 6%.

"Es tracta d'una nova prova en una disciplina genuïnament andorrana", han mencionat des de l'organització. Segons expliquen en un comunicat, l'any 1970 es va organitzar la primera pujada sobre neu al port d'Envalira, després va seguir la Pujada a la Massana, la Pujada a Engolasters, a Fra Miquel, i des de llavors Andorra s'ha convertit en un referent d'aquesta disciplina. "L'organització de la Pujada la Peguera està en línia amb la iniciativa de l'actual presidència, que des del punt de vista esportiu, té per objectiu, recuperar proves que han estat part de la tradició i història del país, així com recuperar el màxim de proves esportives", han confirmat.

Per a tots els interessats, les inscripcions ja estan obertes i es tancaran l'11 d'octubre. Pel que fa al reglament, ja es troba publicat, així com els vehicles autoritzats per a la participació, organitzats en tres sèries: sèrie Producció, sèrie Sport i sèrie VHC ACA. Tota la informació es pot consultar al web www.esportiva.aca.ad.