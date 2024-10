La CEA explora el model luxemburguès per al règim de transfronterers

Una delegació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), encapçalada pel president Gerard Cadena, i formada pel vicepresident Francesc Pallàs i el director Iago Andreu, s'ha desplaçat aquest dijous a París per mantenir una reunió amb Francesco Fiaschi, cap d'Afers Europeus de la FEDIL, en el marc de la fira Francotech i sota el paraigua de l'Alliance des Patronats Francophones.

La FEDIL, fundada el 1918, és una federació empresarial multisectorial que representa més de 700 empreses de Luxemburg i 32 associacions sectorials, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament econòmic del país. La reunió va centrar-se en dos temes d'interès per a la CEA: el règim dels treballadors transfronterers i l'experiència de Luxemburg com a petit país integrat dins del mercat interior europeu.

En relació amb el règim dels transfronterers, la delegació andorrana va rebre informació detallada sobre el funcionament d’aquest sistema a Luxemburg, on el 50% de la força laboral prové de França, Bèlgica i Alemanya. Aquests treballadors, majoritàriament altament qualificats, es beneficien d'un règim fiscal avantatjós que els permet tributar els seus salaris a Luxemburg, malgrat residir en altres països de la Unió Europea. A més, Luxemburg ha implementat un sistema que facilita el teletreball i coordina de manera específica la seguretat social amb els països veïns, un model que la CEA veu amb interès per adaptar a les necessitats de les empreses andorranes.

D’altra banda, la delegació de la CEA es va interessar per l'experiència de Luxemburg com a país amb una economia de serveis potent i diversificada, un referent que, segons Cadena, podria servir d'exemple per a Andorra en la seva relació amb el mercat europeu.

La trobada es va desenvolupar en el marc del Francotech, la fira de la innovació en llengua francesa, celebrada coincidint amb la XIX Cimera de la Francofonia, que té lloc els dies 4 i 5 d'octubre a París.