La capital impulsa un pla amb 20 accions per millorar la comunicació amb els comerços

El Comú d'Andorra la Vella ha presentat aquesta tarda un full de ruta amb 20 accions orientades a millorar la comunicació i la col·laboració amb el teixit comercial de la parròquia. El cònsol major, Sergi González, ha destacat que aquest projecte, anomenat 'El comerç és capital', es basa en les necessitats recollides a través d'enquestes i reunions amb els comerciants, així com en les observacions fetes sobre el terreny. "El full de ruta inclou accions per treballar conjuntament amb els comerciants i definir cap a on volem anar com a parròquia", ha subratllat González.

El projecte es vertebra en sis àmbits clau: ajudes i subvencions, cens comercial, promoció i esdeveniments, comunicació i suport al comerç local. González ha posat èmfasi en la importància d'aquestes àrees, indicant que "sorgeixen d'un treball intens amb l'equip i els comerciants, després de veure les seves necessitats". Un dels punts més destacats és la creació d'un cens actualitzat de locals comercials, amb l'objectiu d'identificar espais buits i dinamitzar-los.

El cònsol ha indicat que, a més de promoure esdeveniments esportius, culturals i turístics, els quals suposen una inversió de més de 2,3 milions d'euros anuals, el Comú vol millorar la comunicació amb els comerciants perquè puguin preparar-se millor per a aquests esdeveniments, adaptant els seus estocs i serveis. "Volem una comunicació més bidireccional entre el comerç i el Comú", ha afirmat.

És per aquest motiu que González ha anunciat davant de tots els comerciants que han participat en la presentació del projecte, que per millorar aquest feedback es posa en marxa una pàgina web dedicada als comerciants, la qualservirà per estar en contacte de manera directa amb el Comú.

Una proposta que ha estat molt ben rebuda pels empresaris de la capital, com és el cas de la propietària de la botiga Sant Martí, qui ha afirmat que "qualsevol comunicació que sigui més directa és millor". D'altra banda, la botiguera de Magnolia flors ha explicat que ella porta a l'associació de Comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella, i que creu que aquest tipus d'iniciativa són ben rebudes, però assegura que és important portar-les a terme i que funcionin.

El calendari d'execució d'aquest pla s'iniciarà el 2025, però González ha avançat que ja a finals del 2024 es començaran a implementar les primeres accions, especialment en matèria de formació i d'implicació de les associacions comercials. En relació al pressupost, González ha explicat que encara s'està treballant en la quantificació exacta de les accions, però ha assegurat que "serà el necessari per fer front a les necessitats identificades".