Detingut un jove per possessió de cocaïna i triplicar la taxa d'alcoholèmia després d'una persecució

Un turista de 27 anys ha estat detingut aquesta setmana després de ser controlat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,68, conduir sota els efectes de les drogues i trobar-se en possessió de 0,3 grams de cocaïna, segons indica la policia, el turista hauria estat arrestat com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la salut pública. El cos de seguretat ha informat mitjançant un comunicat que els agents van localitzar al turista a la carretera de l'Obac després d'una persecució que va iniciar-se quan el conductor va saltar-se un control a Andorra la Vella.



Segons fonts oficials, l'home va fugir a gran velocitat fent cas omís als senyals dels vehicles policials fins que va estacionar el cotxe en una zona privada d'un complex residencial d'Escaldes-Engordany al qual va accedir trencant la barrera d'entrada, la qual té un cost de reparació d'aproximadament 2.500 euros.



Minuts després, en el moment en què se'l va identificar i controlar, va donar positiu en alcoholèmia i, durant l'escorcoll de seguretat, se li va trobar un embolcall amb cocaïna, motiu pel qual se li va fer la prova de drogues i va donar positiu.



En els darrers dies, la Policia també ha detingut una dona de 47 anys com a presumpta autora d'un delicte contra l'administració de justícia per conduir amb el permís retirat, segons informa el cos de seguretat.