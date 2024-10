Rossell presenta el projecte per interconnectar l'administració pública

La jornada 'Construint l'administració pública digital d'Andorra', celebrada aquest divendres a l'#ecityAND24, ha comptat amb la participació destacada del secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui ha presentat als assistents el nou Pla de Transformació Digital d'Andorra (PdTDA) 2024-2027. Aquest pla té com a objectiu consolidar un model de governança digital eficient, integrador i alineat amb els estàndards europeus. "L'objectiu és garantir que totes les administracions públiques del país estiguin digitalitzades i interconnectades, oferint serveis moderns i accessibles per a ciutadans i empreses", ha subratllat Rossell, destacant la importància d'una digitalització completa per assegurar la competitivitat i sostenibilitat d'Andorra.

Un altre punt destacat de la jornada ha estat la presentació d'eCityclic, una empresa especialitzada en el desenvolupament de software per a l'administració pública. L'empresa ha mostrat el restyling de la seva solució d'Àudio Vídeo Actes, una eina renovada amb millores en disseny, usabilitat i accessibilitat, destinada a simplificar la gestió administrativa i millorar la relació entre les administracions i els ciutadans.

Aquesta edició de l'#ecityAND24 ha estat qualificada d'èxit, marcant un punt d'inflexió en la transformació digital d'Andorra. La col·laboració entre eCityclic, AGTIC i SEMIC Andorra ha reforçat la voluntat de construir un ecosistema digital sòlid i innovador, posicionant el Principat com a referent en administració electrònica al sud d'Europa.

L'esdeveniment ha estat organitzat per eCityclic en col·laboració amb AGTIC i el suport de SEMIC Andorra. A més, ha comptat amb la participació de representants de diverses institucions clau com Arnau Costa, David Vicente, Lídia Arbués i Joaquim Mestres, qui han debatut sobre els reptes de la transformació digital en una taula rodona moderada per Jordi Masias, General Manager d'AGTIC Andorra.