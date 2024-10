La tercera edició de l'Andorra Open 2024 es cancel·la

El torneig de tennis més important que acull el Principat d'Andorra, el WTA125 Andorra Open, ha estat cancel·lat aquest any per "circumstàncies alienes a la nostra voluntat", segons ha anunciat l'organització. Es tractaria de la tercera edició del torneig, la qual no podrà arribar a celebrar-se.

El director del torneig i soci de Tennium, Enric Molina Mur, ha declarat que "malgrat que vam iniciar aquest projecte amb la màxima il·lusió i amb una visió a mig-llarg termini, enguany ens hem vist obligats a prendre la decisió de no celebrar el torneig per la manca de suport". Molina ha destacat l'orgull d'haver organitzat "el torneig professional més gran celebrat mai al Principat". L’organització també ha volgut agrair als aficionats que han gaudit de les edicions anteriors del millor tennis femení al Poliesportiu d’Andorra, amb l'esperança de retrobar-se en el futur.