Concòrdia aclareix que busca regular per llei les batudes administratives i establir-ne les bases

El grup parlamentari Concòrdia ha volgut aclarir aquest divendres que la seva proposta no consisteix en permetre la caça d'isards fora de la Setmana de caça, sinó que "això ja passa i es regula via reglament". Segons ha especificat la formació parlamentària en un comunicat, el que es busca és que les batudes administratives, fins ara regulades per normativa reglamentària, quedin definides per llei. "El que es vol és regular per llei les batudes administratives i que sigui aquesta llei qui defineixi les bases", han explicat.

Aquesta proposta forma part de les més de 20 esmenes que Concòrdia ha presentat al projecte de Llei de caça. Una de les esmenes principals és la incorporació d’un conseller general a la Comissió de Seguiment de la Caça, amb l’objectiu de mantenir informada la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient i anticipar possibles modificacions legals.

Concòrdia també ha proposat altres canvis rellevants en el projecte de Llei de caça. Entre ells, destaca la modificació del sistema d’avaluació per obtenir el permís de caça, proposant que hi hagi almenys una convocatòria anual. Actualment, el projecte de llei delega al ministeri responsable de caça la determinació del contingut i nombre de convocatòries, però el grup considera que establir un mínim anual garantiria més oportunitats per als caçadors novells o aquells que hagin estat inhabilitats.

Pel que fa a la caça de l’isard, a més de regular les batudes administratives per llei, Concòrdia planteja que una part de les captures del pla de caça es puguin realitzar en vedats, amb un índex de captura determinat prèviament pel ministeri competent. Aquesta mesura pretén aportar més control i claredat sobre el procés de caça.

Finalment, en l’apartat d’infraccions i sancions, el grup parlamentari ha proposat que la sanció per no retornar el sistema de marcatge expedit pel Govern, tant per a anelles transferibles com intransferibles, sigui la mateixa, i ha inclòs en la llista d’infraccions lleus sancionades amb 300 euros la caça d’espècies regulables durant la nit sense autorització. Concòrdia també suggereix ajustar els terminis de prescripció, rebaixant a sis mesos per a les infraccions lleus, a un any per a les greus i a tres anys per a les molt greus.