Meritxell López subratlla que el canvi climàtic representa un risc col·lectiu a escala mundial

Aquests dies s'ha celebrat la 22a reunió de tardor de l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE celebrada a Dublin, on la cap de delegació del Consell General, Meritxell López, ha exposat que la lluita contra el canvi climàtic i l'acompliment de l'Acord de París han de ser al centre de les polítiques i esforços legislatius. En la seva ponència a la segona sessió de la reunió ha subratllat que "el canvi climàtic representa un risc col·lectiu a escala mundial, suposant una amenaça addicional per a les zones geogràficament vulnerables i els països sense litoral", afegint que aquest és un factor multiplicador dels riscos de seguretat global com és els conflictes pels recursos naturals o migracions forçades.

La delegació del Consell General formada per Meritxell López, Pol Bartolomé, Carles Naudi d'Areny-Plandolit i Noemí Amador ha participat en l'edició de la reunió de tardor que ha girat entorn els "Cinquanta anys després de Hèlsinki: el paper dels parlaments en el reforç del model integral de pau i seguretat de l'OSCE". Davant d'aquest tema l'Assemblea ha fet una crida per reforçar el multilateralisme i adoptar un enfocament més eficient de la diplomàcia internacional i de la seguretat cooperativa.



D'altra banda, Pol Bartolomé ha participat amb altres parlamentaris de l'OSCE-PA i estudiants universitaris en un debat entorn de l'intervencionisme occidental en la geopolítica global organitzat per la Societat de Filosofia del Trinity College de Dublín. Durant aquesta setmana també es va aprovar una modificació del Reglament relatiu al mandat del president de l'Assemblea el qual passarà a ser de dos anys no renovables, fins ara el mandat era d'un any renovable per un any més.



Abans de la inauguració de la sessió de tardor, dimarts, Meritxell López i Pol Bartolomé han participat en les activitats organitzades per la Xarxa de Joves Parlamentaris de l'OSCE durant la qual han visitat la presó Montjoi Prison i han mantingut un debat amb un grup de presos sobre el concepte de "la veritat". Finalment, la pròxima reunió de l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE serà el 20 i 21 de febrer del 2025 a Viena, Àustria, en la 24a Sessió d'hivern.