Costa marca el camí per consolidar l'equip a casa: "Volem ser sòlids al darrere i concedir poc"

L’FC Andorra buscarà consolidar la seva identitat de joc aquest diumenge davant el Real Unión d’Irun en el partit corresponent a la setena jornada de la Lliga. L'entrenador tricolor, Ferran Costa, ha deixat clar que la prioritat de l'equip és mantenir-se sòlid defensivament i limitar les oportunitats del rival: "El que sí que sabem és quin partit volem jugar a casa; seguim amb aquesta línia de ser sòlids al darrere i de concedir poc", ha remarcat Costa en la prèvia del partit.

Després d’un inici de competició marcat per l’exigència dels rivals, Costa ha insistit en la importància de seguir treballant en el creixement de l'equip. "L'inici de Lliga està sent molt dur a nivell de rivals", ha declarat, tot destacant que els punts en les primeres jornades són fonamentals per construir la trajectòria de la temporada. No obstant això, l'entrenador andorrà sap que l'equip ha de mantenir el focus en el procés de millora: "Hi ha dues línies en què s'ha de treballar: una és ser el més eficient possible dins la categoria, potenciant aquelles coses que hem de fer, i l'altra és consolidar aquelles en què som forts".

L’afrontament d’aquest diumenge a l'Estadi Nacional tindrà una especial importància per l'equip. Després de disputar quatre partits com a visitant i només dos a casa, Costa ha subratllat la motivació que suposa tornar a jugar davant l’afició andorrana. "Tenim moltes ganes de tornar a jugar a casa amb la nostra gent, de fer un gran partit", ha assegurat l’entrenador.

Sobre el rival, Costa no ha escatimat elogis per l’equip basc. "L’Irún és un tros d'equip que fa moltes coses bé, que té una idea de joc molt definida, amb grans jugadors, amb aquesta capacitat individual, però també amb aquest bon desenvolupament col·lectiu", ha advertit. A més, ha destacat que es tracta d’un conjunt capaç d’adaptar-se a diferents escenaris: "El rival té aquesta capacitat per atacar ràpid, és un equip que surt bé cap endavant en situacions de recuperació, però que també sap dominar l'atac organitzat".

Un altre punt clau per l'FC Andorra serà mantenir la continuïtat en els resultats. L'equip es troba en una dinàmica positiva, després d'encadenar sis partits consecutius sense perdre, una fita que no s'havia aconseguit en temporades recents. "L'equip està fent molt bé i això, evidentment, per la feina que fan els nois durant la setmana, és molt positiu, perquè veuen que hi ha fruit", ha reconegut l'entrenador, mostrant-se satisfet amb la progressió col·lectiva.

Tot i això, Costa no es deixa portar per l’eufòria i manté la prudència sobre la classificació a aquestes alçades de la competició. "Els punts valen el mateix a la jornada 10 que a la jornada 30, i l'important és quan es porta a la 38", ha recordat, assenyalant que el més important és seguir sumant punts per mantenir-se competitiu. Davant aquest escenari, l’objectiu de diumenge serà clar: sumar tres punts i continuar consolidant el projecte de l’equip a la Lliga.