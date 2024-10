Cardelús millora els seus temps malgrat l’amenaça de pluja als entrenaments del GP del Japó

Els primers entrenaments del Gran Premi del Japó, celebrats avui al circuit de Motegi, han estat marcats per una constant amenaça de pluja que, finalment, ha aparegut de manera lleu durant la segona sessió de Moto2. Xavi Cardelús ha completat la primera sessió en la 28a posició, amb una volta de 1'52.911, situant-se a 2.6 segons del millor temps, aconseguit per Filip Salac.

La segona sessió s’ha desenvolupat amb condicions similars, però amb la pista més seca cap al final. Tot i la caiguda de quatre gotes al principi, la pluja no ha tingut continuïtat, i l’andorrà ha pogut millorar el seu temps amb un 1'51.923, rebaixant en un segon el registre matinal i situant-se a 2.2 segons del millor.

"Avui hem estat pendents del temps perquè hi havia amenaça de pluja durant tot el dia, tot i que finalment només han caigut quatre gotes a la segona sessió", ha explicat Cardelús. "He millorat un segon de la sessió del matí a la tarda, i tant l’equip com jo sabem que estem millor del que reflecteix la classificació. Ha estat un bon dia i espero confirmar-ho demà".