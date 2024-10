Andorra SOS reclama una reorientació urgent de l'urbanisme per preservar la qualitat de vida

L'organització Andorra SOS ha fet pública una petició a través de la plataforma Change.org, en què sol·licita una reorientació urgent de l'urbanisme per tal de recuperar la qualitat de vida al país i evitar una "desfiguració social, política i paisatgística" irreversible. Segons l'entitat, Andorra afronta una crisi climàtica global i una greu crisi interna de naturalesa econòmica i urbanística, amb profundes repercussions en la configuració del territori que afecten àmbits ambientals, socials i culturals.

En la seva petició, Andorra SOS denuncia que "l'excés d'edificació i l'ús irracional del sòl malmeten de forma irreversible l'equilibri i la cohesió social, mediambiental i paisatgística", tot destacant que l'actual model de construcció, majoritàriament especulatiu, vulnera drets fonamentals com l'accés a un habitatge digne i la conservació del patrimoni, recollits als articles 33 i 34 de la Constitució d'Andorra.

L'entitat fa una crida a responsables polítics, membres d'entitats públiques i privades, així com a la societat civil, per tal de "replantejar l'ordenació del territori" i coordinar millor les polítiques públiques amb la sostenibilitat. En aquest sentit, es reivindica una connexió entre l'urbanisme i altres àrees com les polítiques socials, econòmiques, ambientals, culturals i turístiques, alineades amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i amb tractats com la Carta Europea del Paisatge i el Llibre Blanc de la Cultura d'Andorra.

La petició insta també a recordar l'article 31 de la Constitució andorrana, el qual estableix que "és funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals", per tal de garantir unes condicions de vida favorables tant per a la generació actual com per a les futures.

Entre les propostes concretes d'Andorra SOS destaca la reforma de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, amb l'objectiu de limitar i definir zones lliures d'edificació, així com la necessitat de redefinir les unitats d'actuació i les volumetries. També es demana reconduir el creixement urbanístic a partir d'estudis demogràfics rigorosos que estableixin quotes anuals revisables sobre la superfície de construcció.

A més, l'organització proposa revisar el model actual d'inversió estrangera, dirigint-la cap a sectors específics que aportin un benefici al conjunt del país. En matèria fiscal, es defensa la creació d'una fiscalitat que sigui una eina per promoure habitatges de promoció oficial i social, així com equipaments i serveis d'interès general. La plataforma també reclama una major cooperació transfronterera amb França, Espanya i la Unió Europea, per optimitzar l'ús d'equipaments i serveis en àmbits com l'economia.

Finalment, Andorra SOS fa una crida a les institucions públiques perquè prenguin mesures immediates per revertir aquesta situació i complir amb les obligacions constitucionals de garantir "la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals". Segons l'entitat, la redefinició del model de país és una "responsabilitat dels administradors públics en diàleg permanent amb la societat" i es demana que s'assegurin "actuacions contundents per revertir el despropòsit urbanístic i paisatgístic" que el país experimenta actualment.