Sant Julià de Lòria podria acollir una prova del Mundial de TrialGP el 2025

Bones notícies després de la reunió celebrada aquest divendres al matí entre el Comú de Sant Julià de Lòria i la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). Durant la trobada, s'ha plantejat la possibilitat que Sant Julià de Lòria aculli una nova prova del Mundial de TrialGP l’any 2025, en cas que alguna de les seus del precalendari es retiri. Si això no fos possible, la FMA ha expressat la seva intenció de presentar candidatura davant la Real Federación Motociclista Española (RFME) per organitzar una prova del Campionat d’Espanya de Trial, segons van explicar fonts de la federació després de la reunió.

Des de la FMA han destacat que "continua la bona entesa entre el Comú de Sant Julià de Lòria i la Federació Motociclista d'Andorra per seguir organitzant competicions internacionals de trial a la parròquia". A més, han subratllat la voluntat del de la corporació comunal de promoure més activitats paral·leles, ja siguin lúdiques, culturals o esportives, durant les jornades en què la parròquia aculli aquestes proves internacionals.

El compromís de Sant Julià de Lòria amb el món del trial també s'ha reforçat amb l’anunci que es continuaran organitzant a la parròquia els habituals cursets infantils d’iniciació i perfeccionament en aquesta disciplina. A més, es manté l’aposta per continuar sent seu de proves i competicions nacionals de trial.