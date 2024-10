Els advocats alerten dels efectes negatius de l'Acord per als professionals liberals

Els advocats han celebrat aquest divendres la tradicional cerimònia de la toga al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, en el marc de la festivitat del patró del Col·legi d'Advocats d'Andorra. Durant l'acte, segons informa TVA, la degana del Col·legi, Sònia Baixench, ha posat èmfasi en els efectes negatius que, segons ella, l'Acord d'associació amb la Unió Europea tindrà sobre els professionals liberals del país.

Baixench ha lamentat que després de tres anys de converses, no s'hagin assolit els resultats esperats, sobretot pel que fa a l'obertura de la prestació de serveis. En aquest sentit, ha destacat que "la prestació de serveis ens va en contra", referint-se a l'obertura de fronteres, la prestació de serveis i la llibertat d'establiment. Segons la degana, aquests aspectes afectaran de manera negativa els advocats i altres professionals liberals d'Andorra. A més, Baixench ha sol·licitat que es tinguin en compte les seves reivindicacions, demanant una major participació en la fixació de les quotes d'immigració per a les professions liberals, així com un control més estricte de l'intrusisme professional.

Durant el seu discurs, adreçat a la ministra de Justícia, la degana també ha destacat la necessitat d'incrementar la remuneració dels advocats del torn d'ofici i de limitar la durada de la presó provisional en els processos judicials.