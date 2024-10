Pascuet al·lega els permisos de treball actuals en la falta de català als comerços

La Plataforma Andorrana per la Llengua ha revelat aquest matí, a través d'un estudi, que només quatre de cada deu treballadors dels establiments comercials d'Andorra la Vella inicien les converses en català. Davant d'aquestes xifres, la presidenta de l'Associació de comerciants de Riberaygua i Travessers, Rosa Pascuet, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC que el país ha crescut molt i cada cop que es construeix un nou edifici, aquest va amb locals comercials als seus baixos, la qual cosa implica la creació també de nous comerços. A més, ha afegit que "la gent del país és la que és, aleshores tots els nous comerços són de nouvinguts, i sobretot, molts no són d'Europa".

A aquestes declaracions, Pascuet ha afegit que la principal problemàtica davant dels resultats de l'informe 'Estudi sobre els usos lingüístics en el comerç d'Andorra la Vella' és el permís de treball que obtenen molts dels treballadors que arriben al Principat, assegurant que "són gent que només tenen sis mesos de permís", un fet que li fa preguntar-se quina és la manera que tenen per incentivar als nouvinguts a parlar en català en aquesta durada de temps, si molts d'ells treballen en dos llocs alhora.

"El Govern implanta coses que moltes vegades tampoc ens ajuda a complir-les", assegura la presidenta de l'Associació de comerciants de Riberaygua i Travessers respecte a la problemàtica de la llengua als comerços de la capital. D'altra banda, la presidenta de l'associació ha explicat que el principal problema amb el qual es troben els empresaris és la falta de treballadors que hi ha al Principat: "Vagis on vagis hi ha gent amb manca de personal. És que demanes un pintor i et diuen que has d'esperar tres mesos".



Per la seva banda, Pascuet ha mencionat que en el cas dels comerços que es troben dins de l'àrea de l'associació de la qual és presidenta no es troben amb tant de problemes, perquè "el comerç gairebé sempre està regit pel propietari i un o dos empleats". En canvi, però, assegura que tot el que hi ha al carrer Riberaygua necessita mà d'obra i no en tenen: "Tots necessitem treballadors, però els que més necessiten són els restaurants", tot concloent que "qui avui posa un negoci nou no sap al que s'até".