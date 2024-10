Astrié carrega contra la gestió de la reforma de la plaça del Poble i critica la falta de transparència

El cap de l'oposició del Comú d'Andorra la Vella, David Astrié, ha carregat durament contra la gestió de l'equip comunal pel que fa a la reforma de la plaça del Poble, així com altres projectes, com el Cedre i el programa d'habitatge Reviu. En declaracions a EL PERIÒDIC, Astrié ha criticat la manca de transparència i la poca participació de la minoria en les decisions preses pel Comú, especialment en relació amb la reforma d'aquesta emblemàtica plaça, un projecte que, segons ell, no dista gens del que va presentar el seu equip en l’anterior mandat.

"No és que no disti massa, és que no dista gens del que vam fer nosaltres", ha remarcat Astrié, destacant que el procés de consulta que van dur a terme en el seu moment incloïa la participació de totes les associacions susceptibles d'utilitzar l'espai. "Ens vam asseure amb totes i cadascuna de les associacions que són susceptibles per organitzar esdeveniments, festes o actes culturals", ha afirmat.

LLEGEIX MÉS: El Comú d'Andorra la Vella destina 2,7 milions d'euros a la reforma de la plaça del Poble

Pel que fa al projecte actual, Astrié ha criticat el fet que l'equip comunal hagi modificat la proposta guanyadora del concurs d'idees, la qual va ser valorada per un jurat en què el cònsol major, Sergi González, també hi va participar. "Tu has convocat un concurs d'idees i hi ha una idea que ha guanyat. I aquesta idea ha guanyat fruit de la valoració d'un jurat, on el senyor González també forma part", ha apuntat. El cap de l'oposició ha anat més enllà i ha advertit que la modificació del projecte original podria derivar en una impugnació per part d'altres participants al concurs. "Primer, és una falta de respecte envers l'autor de la idea que va guanyar el concurs. Si jo fos un altre concursant, podria aixecar el dit i dir, escolteu, que aquests senyors han guanyat el projecte en un altre concurs".

A més, sobre la transparència del procés, Astrié ha lamentat que la minoria no hagi estat informada dels avenços: "Nosaltres ens hem assabentat per la premsa i els hi hem comunicat que tant que se les donen de transparents, hagués estat bé que compartissin el retorn d'aquesta participació ciutadana amb la minoria", ha recalcat el cap de la minoria, afegint que el seu equip podria haver contrastat el que s’havia recollit en la seva pròpia consulta amb el que l’actual Comú ha obtingut.

LLEGEIX MÉS: González defensa la gestió de les inversions davant les crítiques de l'oposició

Pel que fa al cost del projecte, Astrié ha posat de manifest que inicialment es preveien 500.000 euros per a la reforma de la plaça, una xifra que ha crescut fins gairebé 3 milions d'euros. "Ells tenien pressupostat 500.000 euros per a la plaça del Poble. Què fareu, una plaça del Poble a pedaços o com la voleu fer?", ha qüestionat. Segons Astrié, la previsió inicial era comprometre 500.000 euros per a finals d'any i incloure la resta al pressupost de 2025, però ara es desconeix si la nova estimació de 2,75 milions d'euros serà suficient. "Veurem si l'estimació que ells han fet és correcta, perquè vist com està la construcció i el mercat és possible que l'oferta més baixa estigui bastant per sobre de l'estimació base".

A banda de la plaça del Poble, Astrié també ha criticat la gestió del projecte del Cedre i el programa d’habitatge Reviu. Segons ha apuntalat a aquest mitjà, creu que el primer d'aquests hauria d’haver-se executat molt abans, assenyalant que la demora en la licitació podria encarir-ne el cost. Pel que fa al programa Reviu, Astrié ha denunciat que, tot i la normativa establerta, encara no es poden gestionar les sol·licituds per posar pisos a disposició del Comú. "Si jo tinc un pis i el vull posar a disposició del Comú, no puc perquè no hi ha cap dispositiu de tràmits preparat perquè jo faci això. Les sol·licituds no estan ni penjades a la web", ha afirmat. A més, ha criticat la falta d'avenços en aquest projecte, tot i ser una de les promeses electorals de l'actual equip comunal.