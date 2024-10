Afectacions al trànsit per treballs de neteja en diversos túnels

TALLS DE TÚNELS Aquesta setmana vinent, el @COEX_Andorra durà a terme treballs de neteja en diversos túnels del país. Per aquest motiu, la circulació es veurà afectada en següents horaris: pic.twitter.com/Pm1QLqzpdu

Davant d'aquestes intervencions, el Servei de Mobilitat recomana als conductors que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació per evitar possibles retards o complicacions en els seus itineraris habituals. Els treballs són necessaris per garantir la seguretat i el manteniment adequat de les infraestructures.

El Servei de Mobilitat ha anunciat que la setmana vinent es realitzaran treballs de neteja en diversos túnels d'Andorra, la qual cosa provocarà afectacions a la circulació en diverses vies clau del país. Segons el calendari previst, els treballs començaran el 7 d'octubre al túnel de Pont Pla, on es restringirà el trànsit de 21.00 a 06.00 hores, i s'allargaran fins a l'11 d'octubre, amb intervencions al túnel de Sant Antoni entre les 06.00 i les 19.00 hores. El túnel de Pont Pla continuarà tancat la nit del 8 d'octubre en el mateix horari nocturn, mentre que el 9 d'octubre serà el torn del túnel de La Tàpia, també de 21.00 a 06.00 hores.

Per El Periòdic

