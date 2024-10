Èxit de participació en l'últim Mercat de la Vall de l'any

El centre històric d'Andorra la Vella està acollint aquest dissabte l'últim Mercat de la Vall de l'any. Un esdeveniment que, com és habitual, té lloc el primer dissabte de cada mes des de maig fins a octubre, i que ofereix als visitants una àmplia varietat de productes, des de comerços locals fins a productes agrícoles autòctons, artesanals i de proximitat.



Durant tot el matí, el mercat ha comptat amb una afluència contínua de visitants. A més, s'han organitzat diversos tallers artesanals dirigits per diferents comerciants amb activitats sobre temàtiques variades que s'allargaran fins a les 17.00 hores.



El Mercat de la Vall Menuts també ha reservat un espai especial per als més petits, on han pogut experimentar el paper de paradistes jugant. A més, la tarda s'animarà a partir de les 18:30 h amb una animació itinerant que ha recorregut els carrers del Barri Antic.