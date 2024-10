La segona jornada del Contradans 2024 fusiona tradició i innovació a la Massana

La segona jornada del Contradans 2024, que es va celebrar aquest dissabte a la plaça de les Fontetes de la Massana, va comptar amb el plat fort del festival amb quatre espectacles de dansa. Tot va començar a les 10.00 hores amb l'obertura del mercat d'artesans i diversos tallers fins que a les 11.30 hores. va començar l'actuació de Pere Seda amb el seu espectacle L'hereu Riera. Dansaire, coreògraf i director barceloní, Seda va presentar una peça en solitari de dansa i performativa, desconstruint la tradicional dansa de L'hereu Riera i interpretant-la amb tècniques diverses de la dansa contemporània. Tot seguit, la companyia valenciana Marea Danza, que apropa les disciplines del flamenc i la dansa espanyola a la creació contemporània, va oferir Roda una representació amb cinc dansaires que revisa la dansa popular valenciana des d'un punt de vista contemporani. A la tarda, i després d'altres tallers oferts pels artesans presents al festival, va ser el torn dels esbarts. En primer lloc, l'Esbart Manresà amb el seu espectacle Raepte que tracta de fer una mirada a la vida de Sant Ignasi des del punt de vista de la seva transformació espiritual i cercant un paral·lelisme amb la transformació de la dansa tradicional i de la nostra societat. Posteriorment, els tres esbarts andorrans: l'Esbart Sant Romà d'Encamp, l'Esbart Santa Anna d'Escaldes i l'Esbart Valls del Nord d'Ordino i la Massana. El cos de dansa encampadà va representar damunt el linòleum de la plaça de les Fontetes el seu espectacle Orgànic, una peça de creació que connecta estretament les pulsacions dels cossos amb la respiració del món a través de la dansa. Per la seva banda, els cossos de dansa de l'Esbart Santa Anna i l'Esbart Valls del Nord van presentar dues peces consecutives sota un mateix fil conductor titulat Havaneres. A partir de les 20.00 h va tenir lloc l'actuació de Marcel Casellas amb el seu House aborigen una sessió de DJ que, amb el house com a punt de partida, que va incloure instruments de l'àmbit folk. Aquest diumenge al matí ha tingut lloc la recta final del festival amb la presència de la jove companyia basca Aukeran Dantza Konpainia que ha comptat amb un taller de dansa a la Sala la Closeta i que ha penjat el cartell de places exhaurides.

