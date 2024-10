Cardelús finalitza en 25a posició al Gran Premi del Japó en condicions de pista complicades

Xavi Cardelús s'ha classificat en la 25a posició al Gran Premi del Japó, que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit de Motegi en condicions de pista canviants. El pilot andorrà, que ha sortit des de la desena fila de la graella, ha guanyat dues posicions durant la primera volta, tot i que després les ha perdut i s’ha vist implicat en una lluita amb el nord-americà Joe Roberts. Cardelús ha acabat superant-lo a mitja cursa i també ha avançat Dennis Foggia en les últimes voltes.

La cursa ha començat sobre asfalt moll, però la pista s’ha anat assecant, fet que ha influït decisivament en la tria de pneumàtics. L'equip de Cardelús ha optat per muntar pneumàtics de moll, mentre que altres pilots han escollit gomes de sec, cosa que els ha permès millorar a mesura que la pista s'assecava. Aquesta decisió ha complicat la carrera de l'andorrà, ja que els seus pneumàtics s’han degradat ràpidament i han fet que el pilotatge fos més arriscat.

Cardelús ha expressat la seva frustració després de la cursa: "Ha estat una llàstima perquè avui he pogut aconseguir un bon resultat", exposant que "l'equip ha optat per no muntar pneumàtics de sec i aquesta ha estat la clau de tot plegat perquè la pista s’ha anat assecant i les meves gomes s’han anat destruint amb molta rapidesa, fent que el pilotatge fos molt arriscat". El pròxim Gran Premi del Campionat del Món de Moto2 es disputarà a Qatar el cap de setmana del 20 d'octubre.