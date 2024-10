Brillant de nou a casa

L’FC Andorra ha tornat a casa amb força, sumant una merescuda victòria per 2-0 contra el Real Unión, en un partit que, després d'un inici travat, ha vist com els tricolors s'imposaven amb claredat al seu rival. Després de dues jornades lluny del Nacional, els de Ferran Costa han recuperat les bones sensacions davant la seva afició, tot i que el resultat final podria haver estat encara més ampli de no ser per la manca de punteria en algunes ocasions clares.

La primera mitja hora de partit ha estat poc vistosa, amb tots dos equips ben posicionats defensivament i dificultant la creació de perill. El Real Unión, ben ordenat i pressionant home a home, ha complicat la fluïdesa en el joc tricolor, que no ha trobat espais per inquietar l’àrea visitant. El primer avís l’ha donat Álvaro Martín amb un xut centrat que no ha creat massa problemes al porter visitant.

No obstant això, els de Costa han fet una passa endavant al minut 37. Una ràpida execució d’una falta per part de Sergio Molina ha connectat amb Manu Nieto, que ha centrat a la frontal perquè Luismi Redondo, amb un xut ajustat al pal, inaugurés el marcador. Aquest gol ha fet que els tricolors es relaxessin i començessin a desplegar un joc més obert i ofensiu. Fins i tot, abans del descans, han tingut una gran oportunitat per ampliar l'avantatge quan el número 14 dels tricolor, després de robar una pilota a la frontal, ha estat frenat amb falta per San Bartolomé quan s’encarava sol cap al porter. Inexplicablement, l'àrbitre només ha mostrat la targeta groga al defensa, i en la falta resultant, Morgado ha obligat Charly, porter del Real Unión, a lluir-se amb una gran aturada.

A la segona meitat, els tricolor han sortit decidits a tancar el partit i ho ha demostrat des del primer minut. Nieto ha tingut la primera ocasió, però de nou Charly ha estat providencial amb una aturada crucial. El domini tricolor s’ha mantingut, i tot i algunes ocasions frustrades, el segon gol no ha trigat a arribar. Álvaro Peña ha recollit una pilota morta fora l’àrea i ha clavat una autèntica canonada que ha entrat al fons de la porteria, fent pujar el 2-0 al marcador i anotant el seu tercer gol en tres partits al Nacional.

A partir d’aquí, els de Costa han continuat assetjant la porteria del Real Unión, amb oportunitats clares per Nieto i Lauti, però una altra vegada Charly ha estat el salvador del conjunt visitant, evitant que la renda fos més àmplia. Tot i la falta d’encert en algunes accions, el domini de l’Andorra ha estat evident i la victòria, més que merescuda.

Amb aquest triomf, l’FC Andorra torna a sumar de tres en un duel on, tot i un inici incòmode, ha acabat sent molt superior al Real Unión, consolidant-se així en la part alta de la classificació.