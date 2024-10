Natxo Lezkano: "Hem fet un partidàs, però encara estem en procés de créixer"

El MoraBanc Andorra ha sumat la seva primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa, i no ho ha fet en qualsevol escenari: els tricolors han superat el Baskonia per 91-95 al Buesa Arena, en un partit vibrant i que es recordarà pel gran treball col·lectiu de l'equip. Tot i la transcendència del triomf, l’entrenador del MoraBanc, Natxo Lezkano, s’ha mostrat prudent i realista, destacant la importància de la victòria, però també subratllant que l’equip encara està en procés de creixement.

"Hem fet un partidàs, en un dia especial, perquè era una pista difícil contra un rival d’altíssim nivell", comentava Lezkano en acabar el partit, referint-se a l’ambient festiu que es vivia al Buesa Arena, on el Baskonia estrenava la temporada davant la seva afició. Tot i el marc espectacular, el tècnic va insistir en el fet que el MoraBanc va saber mantenir la calma i el control en gran part del duel. "Hi havia molts festejos, ha estat una 'gozada' veure el pavelló així", va afegir, reconeixent el valor emocional de competir en un escenari com aquest.

Lezkano va destacar que l’equip va dominar durant bona part del partit, però també va assenyalar els moments de dificultat on el Baskonia va aconseguir igualar el marcador, posant l’Andorra contra les cordes. "Hem estat a dalt pràcticament tot el partit, però hi ha hagut moments en què Baskonia ha entrat, gràcies a situacions que hauriem d'haver pogut solucionar millor abans. Els hi hem deixat l’esperança de guanyar el partit quan tot ens somreia", explicava l’entrenador amb autocrítica, evidenciant que encara hi ha aspectes del joc per polir.

Aquest triomf també arriba després de la derrota en l’anterior jornada contra el Gran Canària, un matx on el MoraBanc va tenir més dificultats per mantenir el ritme fins al final. L'entrenador, però, va restar importància a les comparacions, insistint que cada partit és únic: "Està clar que amb Gran Canària se’ns va fer el partit molt llarg, però avui hem sabut aprofitar la situació després del difícil partit que Baskonia va tenir contra el Partizan. No hi ha més. Dos partits no signifiquen res més que el fet que estem en el procés de créixer".

Una altra de les claus de la victòria va ser el gran rendiment de Kyle Kuric, que amb 35 anys va ser el líder anotador de l’equip, sumant 24 punts i sent decisiu en els minuts finals. Tot i això, Lezkano no va voler posar tota la pressió sobre l’escorta nord-americà, mantenint un discurs humil i mesurat: "És un jugador molt important al qual se li ha de passar la pilota. Ha de fer molts partits com aquest, però no esperem que sigui el millor anotador de la lliga. L’hem fitxat perquè ens ajudi", va explicar.

En ser preguntat sobre el potencial del Baskonia, Lezkano va reconèixer la dificultat del rival, mantenint el respecte i l’admiració per un equip d’Eurolliga: "El Baskonia és un equip físic, es nota la presència que tenen els equips d’Eurolliga. Són molt versàtils i fan un gran bàsquet", va apuntar amb la mateixa humilitat que el caracteritza, malgrat la victòria aconseguida.

Aquesta primera victòria fora de casa i en una pista tan complicada com la del Baskonia és, sens dubte, un pas endavant per als tricolor. No obstant això, el basc manté els peus a terra i destaca que el camí per créixer és llarg: "Tots som un equip en construcció, tots esperem créixer. No trobaràs cap entrenador que et digui que estem a un alt nivell", va concloure amb claredat.