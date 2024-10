Éxit en la primera etapa de les classes de 'Tango Argentino'

El Tango Argentino va iniciar la seva primera etapa de classes personalitzades a Andorra amb la participació del professor rosarí Julián Lebrero, qui va viatjar des de Barcelona per impartir aquestes sessions. Un total de 12 persones van participar en aquesta primera classe, on van aprendre i van gaudir del ritme del tango conegut com el 2x4.

Aquesta activitat forma part de les iniciatives culturals de l'Associació Argentinos en Andorra, que també ofereix altres disciplines com la fotografia, el folklore i el rock nacional acústic. Les places per aquestes activitats són limitades i es poden reservar enviant un correu a [email protected].