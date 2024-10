Un vehicle amb matrícula andorrana, implicat en un accident a la C-14 a Coll de Nargó

⚫ Tallada la C-14 a Coll de Nargó per un #accident en què estan actuant el serveis d'emergències.

Un vehicle marca Audi de color blanc, amb matrícula andorrana, ha estat involucrat en un accident a la carretera C-14, al terme municipal de Coll de Nargó. En el sinistre també ha estat implicat un segon vehicle amb matrícula espanyola. Segons les primeres informacions, els dos vehicles haurien col·lidit per causes que encara es desconeixen.

Per El Periòdic

