Irineu Esteve i Gina del Rio aconsegueixen la tercera plaça al Trofeu Sportful de rollerski

Gina del Rio, per la seva banda, ha fet una gran cursa, acabant tercera amb 39.13,8, a 2.14,2 de la guanyadora, la italiana Maria Gismondi. Del Val ha destacat la seva millora: "La Gina ha fet una bona pujada i ha millorat el seu crono de l'any passat". L'objectiu, segons l'entrenador, és "continuar progressant mica en mica". Aquestes actuacions reafirmen el bon moment dels esquiadors andorrans en competicions internacionals.

Irineu Esteve, després de setmanes d’entrenament intens a Noruega i Suècia amb el Team Aker, ha acabat tercer amb un temps de 31.34,7, a 36,3 segons del guanyador, l’italià Lorenzo Romano. Malgrat no tenir les millors sensacions, Esteve ha rendit a un alt nivell. "Sabíem que estava cansat, però això és normal", ha comentat Xabier del Val, responsable d’esquí de fons de la FAE. "Tot i no tenir bones sensacions, ha estat només quinze segons més lent que l’any passat".

Per El Periòdic

