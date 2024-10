La 30a edició de la temporada MoraBanc Andorra la Vella buscarà apropar-se al carrer

La 30a edició de La Temporada Morabanc Andorra la Vella arriba amb diferents novetats, la principal apropar-se a aquells veïns que no solen participar en aquest tipus d'actes. En la presentació que ha tingut lloc aquest matí al Centre de Congressos, la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha explicat que en aquesta nova edició el que es busca és no només centrar-se en la música clàssica, sinó que també busquen apropar-se a altres estils més urbans. Olalla ha assegurat que amb un pressupost similar al d'edicions anteriors, aproximadament uns 200.000 euros, es dona una oferta de molta qualitat.

D'altra banda, el director de màrqueting i comunicació de Morabanc, Wiro Martin, ha explicat que des de l'entitat estan contents de poder donar suport a aquest tipus d'esdeveniments, i treballar conjuntament amb la cultura. En aquest sentit, la cònsol ha mencionat que durant la temporada es podrà conèixer a artistes de renom, aportant una projecció internacional.

El recital de Lied, representat per Golda Schults i Gary Matthewman, donarà el tret de sortida a aquesta 30a edició el pròxim dijous 17 d'octubre, segons ha explicat el codirector de la Temporada Morabanc Andorra la Vella, Oriol Vilella. A més, cal destacar que enguany també s'ha buscat la col·laboració de diferents festivals de països com Espanya i França, tal com ha apuntalat Vilella.

Així doncs, el festival començarà el 17 d'octubre i acabarà el març del 2025, un període durant el qual els veïns de la capital podran gaudir de vuit concerts diferents i actes paral·lels, a més de les diferents actuacions que s'aniran anunciant de manera progressiva segons vagi avançant el recorregut d'aquesta edició. El preu dels diferents esdeveniments serà de 20 euros, tot i que, tal com ha explicat la cònsol menor, s'oferiran descomptes per a majors de 65 anys, menors de 30 i a escoles de música i dansa. Finalment, ha conclós remarcant que l'últim concert oferit pel Cor de Cambra Palau de la Música Catalana serà gratuït i se celebrarà al Park Hotel.

