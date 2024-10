La venda de turismes cau un 10,1% al setembre

Les matriculacions de vehicles durant el mes de setembre s'han situat en les 282, una xifra que representa una baixada del 3,8% respecte del mateix mes de l'any passat. Així, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, al setembre han tingut variacions positives els grups de camions i camionetes (22,2%) i el de motocicletes i ciclomotors (3,7%). Per contra, els grups que han tingut variacions negatives han estat el d'altres, amb una baixada del 40%, i els turismes, que cauen un 10,1%.



Entre els mesos de gener i setembre les matriculacions acumulades han arribat fins a les 2.767, un 9,8% menys en comparació amb el mateix període anterior, en el qual es van matricular 3.066 vehicles. En aquest sentit, l'única categoria que mostra una variació positiva és la de camions i camionetes, que puja un 4,5%.



Durant els darrers dotze mesos s'han matriculat 3.742 vehicles, el que representa un descens del 9,6% respecte del mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.141 vehicles. Com en el cas anterior, només el grup de camions i camionetes presenta una variació positiva (1,4%).



En relació amb el tipus d'energia, al setembre destaquen les variacions negatives dels vehicles de gasolina (11,4%) i gasoil (9,3%). Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, al setembre se n'han matriculat 16, quatre més que al mateix període anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 65, cinc més que l'any anterior. A l'últim, dels vehicles sense carburant se n'han matriculat set, és a dir, quatre més que durant el mateix període anterior.



De gener a setembre d'aquest any, destaca la disminució de les matriculacions dels vehicles de gasolina (158 unitats menys), de gasoil (88 unitats menys), dels híbrids de gasolina no endollable (33 unitats menys) i dels híbrids de gasoil no endollable (40 unitats menys). Durant els darrers dotze mesos, a més, destaca la disminució de matriculacions dels vehicles de gasolina (-10,4%) i dels de gasoil (-14,4%).