Previsió de vent i tempestes que fan activar l'avís groc

El Servei Meteorològic activa l'avís groc de cara a la previsió de vent i tempestes que s'espera que siguin especialment intenses a partir d'aquesta mitjanit. Segons expliquen, la jornada d'aquest dilluns estarà marcada per la presència de núvols durant tot el dia, tot i que durant el matí s'obriran algunes clarianes i al migdia i primera part de la tarda podran arribar a aixecar-se núvols baixos.



La part davantera del front que afectarà el país aquesta nit provocarà un notable increment de vent a la tarda, mentre que el pas del front a la nit, amb aire fred en altura, provocarà que hi hagi tempestes, tal com s'ha esmentat, al voltant de la mitjanit. El vent, però, serà moderat de component sud-oest, tot i que en altitud serà fort amb ràfegues de fins a 100 km/h.



De cara a dimarts,i després de les precipitacions de la matinada, al matí quedaran restes de núvols baixos, però tindran tendència a dissipar-se ràpidament i a obrir-se àmplies clarianes. Les mínimes seran de 10 graus a Andorra la Vella, de 8 a 1.500 metres i de 2 al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 20 graus a la capital, als 16 a 1.500 metres i als 6 a la localitat encampadana.