Baró demana al Govern pel seu posicionament sobre les declaracions de la CEA

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha presentat avui una pregunta adreçada al Govern en relació amb les darreres declaracions de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) sobre el model laboral del país. Baró formularà la qüestió durant la propera sessió del Consell General, prevista pel dijous 24 d'octubre, amb l’objectiu de conèixer el posicionament de l’Executiu sobre les manifestacions de la patronal.

La CEA va emetre recentment un comunicat en què valorava positivament el fet que un 50% dels treballadors a Andorra resideixin fora de les fronteres del país, considerant-ho "un bon model". Aquesta declaració ha generat controvèrsia en diferents sectors polítics i socials, els quals qüestionen els efectes d’aquesta proposta en l’economia i el mercat laboral andorrà.

Baró ha destacat que el Govern, fins ara, no s’ha pronunciat oficialment sobre aquestes afirmacions, malgrat que alguns membres de l’Executiu han fet declaracions prèvies en una línia similar a la de la CEA. En concret, el conseller es referia a les paraules de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui en una entrevista al juliol de 2023 va afirmar que “la mà d’obra, si no hi ha pisos al país, haurà de buscar-los fora”. Així mateix, també ha recordat les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, el qual suggeria “fomentar que els treballadors s’instal·lin en municipis propers, com la Seu d’Urgell o la Cerdanya”.

El debat sobre el model de treballadors transfronterers s’ha intensificat en les darreres setmanes arran de la proposta de la CEA d’explorar el model luxemburguès, una mesura que ha estat objecte de crítiques per part de diferents formacions polítiques. El PS, per la seva banda, ja va denunciar les declaracions fetes pels representants de la CEA a París, mentre que el grup parlamentari de Concòrdia ha rebutjat explícitament aquest model per les possibles repercussions en la qualitat de vida i el mercat laboral andorrà.