La despesa pública en protecció social supera els 294 milions d'euros

La despesa pública en protecció social engloba la protecció econòmica de les llars i individus, finançada per diverses entitats, incloent l’administració central i local, l’Institut Nacional de l’Habitatge, l’Institut Andorrà de les Dones i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a través de prestacions com la branca general, la de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.

En relació amb el PIB, la despesa en protecció social representa un 8,6%, mentre que la despesa per càpita ha passat dels 3.197 euros de l’any 2022 als 3.707 euros el 2023.

La despesa pública en protecció social ha assolit els 294,8 milions d’euros el 2023, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra suposa un increment del 18,2% respecte a l’any anterior i representa el 27,7% del total liquidat per les administracions públiques, excloent actius, passius financers i les transferències del Govern a altres entitats públiques. Això suposa un augment de 1,2 punts percentuals en comparació amb l’exercici de 2022.

Per El Periòdic

