Mig miler de llibres seran cedits a la Casa de la Vall pel col·leccionista Casimir Arajol

El col·leccionista Casimir Arajol farà una donació d'aproximadament mig miler de llibres que formen part de la seva col·lecció particular amb la idea de recuperar la biblioteca que havia tingut la Casa de la Vall i que va desaparèixer els anys 60 amb la reforma de l'edifici. Aquesta donació s'ha formalitzat avui amb la signatura d'un conveni entre el Consell General, representat pel síndic general Carles Ensenyat, i el propi Arajol.

Segons ha explicat Ensenyat, aquesta recopilació de llibres es fa amb la intenció de recuperar els exemplars que originalment van formar part de l'antiga biblioteca de Casa de la Vall: "Sabem que una gran part d'aquests llibres les tenen col·leccions andorranes, i per això animem als col·leccionistes a què els cedeixin", utilitzant el cas d'Arajol com a exemple. Ensenyat ha explicat que la idea d'impulsar aquesta biblioteca ha estat "coral" i hi han estat implicats no només la sindicatura i Arajol, sinó també Eudald Guillamet i Maria Martí.

El context ha estat la reflexió al voltant de la remodelació de Casa de la Vall que es vol impulsar l'any que ve. La intenció no era tenir una biblioteca jurídica, amb la qual ja es compta a l'edifici nou, sinó fer "una altra aproximació a l'andorranitat", sent Casa de la Vall un dels edificis "més identitaris" del país, tal com ha destacat el síndic. La biblioteca Casimir Arajol, la qual comptarà amb documents que seran consultables digitalment, altres presencialment i alguns fins i tot podrien ser donats en préstec, vol ser una primera pedra per abordar a "mitjà o llarg termini" la recuperació de la col·lecció que havia integrat l'antiga biblioteca.

El col·leccionista ha destacat que quan va sorgir la idea de la donació ho va consultar amb els seus hereus i la seva intenció era fer una cessió "per sempre". Durant les negociacions es va establir finalment el període de 10 anys renovables, remarcant que malgrat aquest termini no hi haurà reclamació per part de la família. Ara caldrà fer l'inventari de tot el material, una feina que es farà de manera paral·lela a l'habilitació de l'espai al cap de casa de Casa de la Vall, que s'espera que l'any que ve estigui enllestit.

Arajol ha explicat que es va començar a "motivar" a fer aquesta col·lecció quan es va publicar el llibre 'Andorra, el meu país'. Des de llavors ha recorregut diferents indrets buscant exemplars que tractin sobre Andorra o esmentin Andorra d'alguna manera, com per exemple 'El Codi Da Vinci', el qual comença precisament al país. El més antic del mig miler de llibres que ha anat col·leccionant data del 1629 i es tracta d'un volum que no només parla del sistema jurídic andorrà, sinó que té la curiositat que menciona un viatge que el 1569 van fer un grup de consellers que van travessar tota França, fins a la Rochelle, on es trobava la mare d'Enric IV, per fer-li arribar la quèstia. Un altre del 1647 esmenta un concili de bisbes a la Seu i parla de la mort del bisbe Guinda i també hi ha un altre del 1688 que menciona les anelles de Juclà.