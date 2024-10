Macrooperació policial desmantella una xarxa de cocaïna amb onze detinguts

La Policia d'Andorra ha detingut un total d'onze persones, totes elles residents al país, com a presumptes autores de delictes contra la salut pública per tràfic, cessió i consum de cocaïna. Les detencions, que van començar el dimarts de la setmana passada i s'han completat aquest dilluns al matí, són el resultat d'una investigació que es va iniciar el passat mes de gener.

El cas es va obrir arran de la detenció, el 14 de gener, de dos homes implicats en una venda d'estupefaents que va tenir lloc a l'exterior d'un local d'oci nocturn del Tarter. Un dels arrestats en aquell moment era sospitós de ser un traficant de drogues. A partir d'aquesta detenció, es va obrir una investigació judicialitzada que ha permès als especialistes de la Policia identificar onze persones vinculades amb una xarxa de compravenda de cocaïna.

Els arrestats, amb edats compreses entre els 28 i els 61 anys, inclouen vuit homes i tres dones. Segons la informació proporcionada per la Policia, dues d'aquestes persones estan acusades de tràfic i consum de substàncies estupefaents, sis de cessió i consum, i les altres tres de consum. Totes les detencions s'han efectuat amb l'autorització de la batlle instructora del cas.

L'operació subratlla l'esforç continuat de les autoritats per combatre el tràfic i el consum de drogues al Principat, tot i que la investigació encara està en curs i no es descarta que hi pugui haver noves accions relacionades amb aquesta xarxa.

Un cas que es remunta el gener del 2024

Els orígens d'aquest cas es remunten al 14 de gener, quan la Policia va detenir un home de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L’arrest es va produir quan, durant una ronda de prevenció dirigida a la detecció de consum o venda d’estupefaents, agents de paisà presenciessin una transacció en un aparcament d’un local d’oci del Tarter.



Els mateixos agents van reconèixer el venedor, amb antecedents per altres delictes contra la salut pública i per contraban, i van identificar el vehicle que conduïa quan es va aturar davant la porta del local per procedir a la venda de la droga. En aquell moment es va detenir el comprador, un altre home de 55 anys, en possessió de 6,1 grams de cocaïna i es va iniciar la investigació per arrestar el presumpte venedor, el qual va ser detingut l’endemà al matí a Encamp. En el registre al domicili, efectuat diumenge, la Policia va trobar una balança de precisió i un embolcall amb cocaïna.