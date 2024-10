Canillo retribuirà 125.000 euros anuals a Encamp pel telecabina del Pla de les Pedres

Amb el pagament de 125.000 euros anuals per part del Comú de Canillo a la corporació d'Encamp per als pròxims 15 anys és com s'ha saldat aquest migdia el preu just del telecabina del Pla de les Pedres, recordem, propietat d'Ensisa i ubicat al territori encampadà. Un acord que ha citat avui als dos màxims dirigents de cada parròquia, Jordi Alcobé i Laura Mas, a Ràdio Andorra i que ha permès arribar a materialitzar unes negociacions que "han anat en bon port amb relativa facilitat" en el tema de la cessió d'aquests espais i que queda tancat amb l'abonament d'aquest import. A banda d'això, el comú canillenc també pagarà 300.000 euros a Encamp en compensació pel giny dels darrers 20 anys. Cal remarcar que el pagament s'haurà d'efectuar a partir de l'aprovació del pressupost comunal de Canillo per al 2025, en un termini de 60 dies.

D'aquesta manera, el primer que ha assenyalat Alcobé és que "aquest pagament de Canillo es demostra en un conveni per l'aclariment econòmic d'uns terrenys que necessitaven un preu just", i que després de 20 anys d'interrogants i discrepàncies entre els dos comuns s'ha arribat "a una bona entesa". En la mateixa línia s'ha manifestat la cònsol major d'Encamp, qui ha titllat el preu com a "just i assumible per la seguretat territorial i jurídica d'uns terrenys que s'arrossegaven en disputa des del 2004". Així, després de diversos estudis econòmics i dues dècades més tard, Canillo acorda retribuir aquests 125.000 euros al comú encampadà, en "un període de 10 anys en què el primer podrà dur a terme les obres que cregui necessàries amb Ensisa", ha puntualitzat Mas.

Altrament, també s'ha pactat que Encamp pagarà la part no amortitzada al Comú de Canillo i podrà decidir si dur a terme o no aquesta última part en la franja dels darrers cinc anys del conveni. "Es tracta d'una entesa que hem entaulat per al bon futur dels dos territoris i per donar una estabilitat que havia quedat fracturada fa molts anys. Celebrem la bona disposició de Canillo i per contribuir a l'economia que tant ens aporta el sector de l'esquí", ha concretat Mas amb satisfacció. Alcobé, per la seva part, ha apuntalat que han aconseguit "fer fàcil un tema complex" i que l'acord ajudarà al benestar de tot el país.