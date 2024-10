Signat el darrer conveni per a la implementació de l’expedient judicial electrònic

Els cònsols de les set parròquies d'Andorra i el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, han formalitzat aquest dilluns la signatura dels darrers convenis amb els col·laboradors judicials i públics implicats en l'impuls de l'expedient judicial electrònic (EJE). Aquest acte simbòlic consolida el compromís de les institucions comunals amb la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP), una eina fonamental per garantir l’èxit de la digitalització de la gestió judicial al país.

Des de fa tres anys, s’han dut a terme diverses accions formatives i pràctiques amb l’objectiu que, quan la norma entri en vigor, la tramitació dels expedients judicials es pugui realitzar de manera íntegrament telemàtica. El sistema permetrà que els diferents òrgans judicials, la Fiscalia, els representants legals i altres intervinents puguin gestionar els processos judicials electrònicament.

El PSP, ja operatiu per a diverses entitats i organismes col·laboradors de la Justícia, com la CASS, el SAAS, l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), l’AREB, Andorran Banking (ABA) i les entitats bancàries, ha estat objecte d’una primera fase d’implementació amb èxit. A més, s’han organitzat sessions informatives per advocats i procuradors, i s’ha estès l’ús del portal a altres departaments i organismes com la Policia, el Registre Civil, el centre penitenciari, així com al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, la Cambra de Notaris, la Cambra dels Saigs, Andorra Telecom i FEDA.

En els propers mesos, es preveu impartir una nova ronda de formacions i acompanyament presencial al personal dels organismes restants que s’integraran al sistema telemàtic. També s’obrirà un canal de suport dirigit als advocats i procuradors per resoldre possibles incidències abans de l’entrada en vigor de l’EJE, prevista per al 3 de febrer, assegurant així que el sistema estigui totalment operatiu i oferint les màximes garanties d’èxit.