La restauració del Fargo inicia la recta final

Amb tot, cal recordar que l’històric vehicle va ser fabricat al Canadà l’any 1945 i ha estat recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb la col·laboració de la corporació comunal escaldenca i del Govern.

L’històric vehicle simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra , l’arribada del turisme, la pràctica de l’esquí i el trànsit de mercaderies i de persones tant característic de les zones frontereres. Mantenint el compromís de recuperar i difondre el patrimoni cultural, el Comú d’Escaldes- Engordany va decidir exposar en públic el Dodge Fargo durant la celebració de la festa de la parròquia del 2023, any en què es commemorava els 45 anys del naixement d’Escaldes-Engordany , els mateixos que portava el vehicle fora de circulació.

Un cop finalitzat el procés, el vehicle històric podrà posar-se en marxa i circular en distàncies curtes. Està previst que a inicis del 2025, el vehicle es desplaci fins al lloc on es va localitzar, a Sant Julià de Lòria. A partir d’aquí, el vehicle iniciarà una ruta que el portarà per totes les parròquies amb la intenció que la ciutadania conegui en primera persona la història del Fargo .

El Comú d’Escaldes-Engordany ha traslladat, aquest dilluns, el Dodge Fargo cap al taller mecànic per iniciar la darrera etapa dels treballs de restauració. D'aquesta manera, l’autocar més antic del país recuperarà el seu color blau marí i, posteriorment, es procedirà a la col·locació dels vidres originals del vehicle. Una vegada finalitzin aquestes tasques es donarà pas al muntatge del motor, una de les feines clau i més complicades per tornar a veure en acció el Dodge Fargo.

