Detingut un home per agredir la parella en un bar de la capital

Durant el cap de setmana, la Policia també ha notificat que diumenge a la tarda es va arrestar a Andorra la Vella un home de 37 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la llibertat per agredir la parella i amenaçar-la de mort. Pel que fa als detalls, els fets van tenir lloc a la terrassa d’un bar de la capital, moment en què una treballadora de l’establiment, que va presenciar l’agressió, va intervenir i l'home va marxar. Pocs minuts més tard, la Policia el va localitzar i el va acabar detenint.



D'altre costat, altres tres homes més han estat detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol. El primer, de 34 anys, va ser controlat amb una taxa d’1,13; el segon, de 29 anys, va ser arrestat conduint una bicicleta amb una taxa d’1,71 i, el tercer, de 56 anys, amb un positiu d’alcoholèmia d’1,27 després d’un accident de danys materials que va tenir lloc a l’encreuament entre l’avinguda Tarragona i el carrer Terra Vella, d’Andorra la Vella, passades les 23.00 hores de diumenge.



Per acabar, un altre home, de 39 anys, va ser arrestat divendres a la tarda a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per conduir amb el permís suspès.