El SAAS implementarà una nova versió de la història clínica compartida aquest octubre

El Ministeri de Salut ha informat que el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), en la seva qualitat de gestor de la Història Clínica Compartida d'Andorra (HCCA), posarà en marxa una nova versió del sistema durant el cap de setmana del 18, 19 i 20 d'octubre. Aquesta actualització té com a objectiu incrementar la seguretat de la plataforma i millorar l'experiència dels professionals que l'utilitzen diàriament.

Segons les dades proporcionades per l'Executiu, la nova versió de la HCCA introduirà millores tant en l'àmbit tècnic com en l'operatiu. Pel que fa a la seguretat, es reforçaran els protocols per garantir una major protecció de les dades personals dels pacients. A nivell professional, es millorarà la presentació visual i gràfica de la plataforma, homogeneïtzant-ne l'aspecte, mentre que es mantindrà l'estructura funcional amb algunes millores d'usabilitat que facilitaran el seu ús quotidià. Això permetrà que els professionals s'adaptin ràpidament i de manera progressiva als canvis introduïts.

Amb l'objectiu de facilitar aquesta transició, el SAAS ha creat una plataforma de formació en línia on els professionals podran accedir a vídeos i guies pràctiques abans de la implementació. A més, s'han organitzat reunions informatives amb diferents actors externs al SAAS, com laboratoris, centres de diagnòstic, la CASS i col·legis professionals, per assegurar que estiguin preparats per a la nova versió.

Durant la setmana posterior a la migració (del 21 al 25 d'octubre), s'ajustaran les agendes de les consultes mèdiques i d'infermeria, així com l'activitat assistencial programada de certs serveis. Això es farà amb l'objectiu de reduir lleugerament els procediments assistencials programats i, així, minimitzar l'impacte en els temps de visita i les esperes dels pacients mentre els professionals s'adapten al nou sistema.

El Ministeri de Salut també recomana als proveïdors públics de salut externs al SAAS que valorin la possibilitat d'aplicar mesures similars durant aquest període de transició per garantir que les afectacions als pacients siguin mínimes.