L'entorn escolar cerca protegir enguany el benestar emocional dels alumnes

Un 15% dels problemes que afecten la nostra societat està lligat als problemes de salut mental, i el 75% d'aquests comencen molt abans del que la gent sol creure; és a dir, abans d'assolir la majoria d'edat. Una problemàtica social, econòmica i personal que està molt estigmatitzada i amb la que el Govern d'Andorra buscarà abordar de cara al present curs escolar, i no només per fer-ho entendre i cuidar als alumnes, sinó també els mateixos docents, "qui són els que han d'acompanyar als joves a cercar el seu benestar emocional". A més, convé ressaltar que el nostre entorn està molt condicionat i subjectat a unes 'regles socials no escrites', les quals són el punt de discòrdia de molts problemes i patiments que afecten els integrants dels centres educatius del nostre país i d'arreu del món.

"Farà falta una petita transformació relacional, com ja es va efectuar amb l'entorn digital, per tractar i abordar correctament la importància del benestar emocional, el qual engloba per apostar per uns models socials, personals i educatius que enforteixin la resiliència dels joves i infants", ha manifestat aquesta tarda el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en el seu discurs inaugural per l'acte d'entrada al nou curs escolar 2024/25 tingut lloc avui a la sala polivalent del Prat del Roure. "El curs escolar s'ha iniciat amb bones condicions, com és habitual al nostre sistema educatiu. L'escola també és un bé comú, i com a tal, s'hi dipositen altes expectatives cada any", ha prosseguit el ministre, destacant la importància "d'adaptar-se a l'entorn i preparar-se per als nous reptes socials que s'enceten, com ara la igualtat de gènere o el creixement sostenible".

Un acte que ha estat aplaudit i celebrat per diverses autoritats presents aquesta tarda al Prat del Roure, com el síndic general, Carles Ensenyat; la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, o la consellera demòcrata, Berna Coma, entre altres. Sense dubte, el punt principal de l'acte l'ha acaparat la intervenció de la ponent convidada, Montserrat Dolz, metge i psiquiatre infantojuvenil i cap de l'àrea de salut mental en aquest àmbit a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

"Els problemes de salut mental no només involucren al nen afectat, sinó també a la seva família de primer i segon grau", ha esclarit l'experta. En aquest sentit, ha afirmat que els trastorns més comuns associats a la salut mental són el depressiu, el de la bipolaritat i l'associat al consum d'alcohol i drogues. "El gran problema de no gaudir d'un bon estat emocional és fer-ho invisible, i sentir malestar tampoc vol dir estar malalt", ha afirmat Dolz, qui també ha alertat que les urgències per salut mental han augmentat un 47% des d'abans de la Covid-19.