Costa, sobre la lesió de Martí: "Ens fa molt mal, és un professional immillorable"

Després del triomf per 2-0 de l'FC Andorra davant el Real Unión, Ferran Costa va expressar la seva satisfacció pel rendiment del seu equip, tot i lamentar la lesió de Martí Vilà, un dels jugadors clau. "Estem contents pel resultat i pel partit que ha fet l’equip, però fotuts per la lesió del Martí, que és un jugador espectacular i ens fa molt mal", va declarar l'entrenador, mostrant la seva preocupació per la baixa inesperada. Costa va subratllar que esperen una recuperació ràpida del jugador, tot indicant que aquest "ha notat alguna cosa a l'isquio, i personalment em sap molt greu. No li faltarà suport ni afecte durant la seva recuperació".

En l'anàlisi del partit, Costa va destacar la bona arrencada del seu equip: "L’entrada al partit ha estat bona. Hem fet una primera part sòlida davant un rival que ens plantejava dificultats". Tot i la pressió del Real Unión, l'FC Andorra va saber adaptar-se: "Ens pressionaven molt en la sortida, però amb el pas del temps vam aconseguir trobar la manera de fer-los córrer enrere i crear les nostres oportunitats".

El tècnic es va mostrar especialment satisfet amb la segona meitat: "Hem generat bones situacions, recuperant pilotes en camp contrari. Jugadors com Luis Miguel, Álvaro i el doble pivot s’han sentit còmodes. Ha estat un partit complet". A més, va posar èmfasi en el treball col·lectiu de l'equip: "El grup treballa des de la col·lectivitat. El dia a dia és molt bo, no només per als onze titulars, sinó per a tots. Sempre busquem millorar".

Mirant cap als pròxims enfrontaments, l'entrenador va insistir en la necessitat de mantenir la concentració i l’exigència: "Hem de centrar-nos en el partit de la setmana vinent, que serà duríssim. Un mal entrenament ens pot penalitzar". Costa va deixar clar que el seu focus està en la millora constant del grup, sense distreure's amb altres factors: "Hem de seguir creixent, entrenament a entrenament, pas a pas, sense distraccions".

Finalment, va destacar l’ambient viscut al camp Nacional: "Jugar aquí sempre és especial. El suport de l’afició es nota molt". Tot i la bona ratxa, Costa va avisar de la dificultat del pròxim duel: "Hem de seguir creixent i preparar-nos bé per al pròxim partit, que serà molt exigent".