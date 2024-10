L’equip nacional masculí torna de Xile amb 30 dies d'entrenament

L’equip nacional masculí d’esquí alpí ha retornat recentment de Xile després d’una estada de 30 dies dedicada a l’entrenament intensiu. Durant la seva estada, els esquiadors van poder entrenar en excel·lents condicions tant a Corralco com a Ushuaia (Argentina), aprofitant els bons dies de neu que va oferir l’hemisferi Sud.

El bloc dirigit pel tècnic Fred Beauviel va estar present a l’estada sud-americana des del 22 d’agost fins al 6 d’octubre. Els membres de l’equip, Àlex Rius, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Pere Cornella, van augmentar la intensitat de l’entrenament i van participar en diverses carreres per afinar la seva maquinària esportiva. A més, l’expedició va comptar amb la incorporació de Bartumeu Gabriel el 19 de setembre, qui va començar els entrenaments de manera gradual mentre recuperava el genoll operat.

“Ha estat una estada d’intentar passar més dies a l’hemisferi Sud entre Corralco i Ushuaia per poder entrenar en neu d’hivern i provar condicions més dures també”, va declarar Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí. “Hem tingut bastant sort a la primera part de l’estada a Corralco, vam poder treballar intensament. A Ushuaia, no vam perdre ni un dia d’entrenament, i la competició amb els millors equips del món ha estat molt enriquidora.”

Beauviel va afegir que la tornada a Corralco va coincidir amb més nevades del previst, la qual cosa va permetre als esquiadors continuar entrenant malgrat les condicions meteorològiques variables. “A Ushuaia pel rendiment és molt interessant perquè estem entrenant amb els millors equips del món que també hi són. Tot i les nevades a Corralco a finals de setembre i principis d’octubre, hem pogut esquiar, encara que no amb les condicions que esperàvem en aquesta darrera part de l’estada.”

L’equip ha tornat ara amb els deures fets, preparats per descansar primer i després reprendre la preparació per les properes competicions. Pel que fa a Bartumeu Gabriel, aquest allargarà la seva estada a Xile per entrenar conjuntament amb Cande Moreno i Jordina Caminal, sota la direcció de l’entrenador Xoque Bellsolà, facilitant així la seva recuperació completa del genoll. “L’equip treballa des de la col·lectivitat, i el dia a dia és molt bo, no només dels onze titulars, sinó de tots. Sempre busquem millorar i continuar creixent”, va destacar Beauviel, reflectint la mentalitat de l’equip per afrontar els reptes futurs.