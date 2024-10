El Comú de Canillo impulsa noves mesures per preservar el paisatge

Aquesta tarda, el Comú de Canillo ha celebrat la sessió del Consell Sabut, durant la qual s'han aprovat diverses mesures destinades a millorar el benestar de la població, dinamitzar l'economia local i protegir el paisatge de la parròquia. Entre les decisions més rellevants es troben la creació d’horts per als veïns, un espai de lleure per a animals de companyia i una nova ordenança per regular les construccions en zones protegides.

Un dels punts clau de la sessió ha estat l’aprovació de convenis de col·laboració per a la cessió de terrenys a precari, els quals es destinaran a la creació d’horts comunitaris. Aquests espais seran accessibles per a tots els veïns de Canillo, amb l’objectiu de fomentar el conreu particular i promoure una alimentació més sostenible. A més, es preveu la creació d’un espai de lleure per a animals de companyia, on aquests podran socialitzar i jugar en un entorn adequat. El projecte compta amb la col·laboració de l'empresa GRIMCISA, la qual ha facilitat la cessió del terreny per un període inicial de cinc anys.

En l'àmbit urbanístic, el Comú ha aprovat una nova ordenació reguladora de les construccions en zones de protecció, amb la finalitat de preservar el paisatge de les valls de Canillo i protegir la fisonomia tradicional de les bordes. Aquesta normativa té com a objectiu evitar l'enderroc de les construccions existents, especialment les anteriors a l'any 1980, les quals són considerades de gran valor patrimonial, paisatgístic i cultural per la parròquia. A través d’aquesta nova ordenança, es regulen aspectes com l’entorn, els accessos, les zones d’aparcament i els materials utilitzats en les edificacions, amb l’objectiu de garantir una integració harmònica amb el paisatge.

D’altra banda, el Comú ha aprovat també un conveni de patrocini amb ENSISA per als pròxims dos anys, amb vista a les proves de la Copa del Món i la Copa d'Europa d'esquí que es disputaran a Soldeu-El Tarter. Aquest acord té com a finalitat fomentar la pràctica esportiva, dinamitzar l’economia local i consolidar Canillo com a destinació turística de referència. Les competicions es preveuen com un motor de creixement per als negocis locals i com una oportunitat per donar visibilitat internacional a la parròquia.