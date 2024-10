Joan Vinyes i Jaume Font sumen un nou podi al Circuit Ricardo Tormo

Així, Vinyes va sortir des del cinquè lloc en la primera cursa, mentre que Font ho va fer des del tercer en la segona, garantint així una bona posició de sortida per les dues proves del cap de setmana i sumant un nou podi al seu ja notable palmarès.

Després d'una jornada d'entrenaments lliures el divendres, Vinyes i Font van afrontar les sessions de qualificació el dissabte. Joan Vinyes va disputar la primera sessió cronometrada, aconseguint el cinquè millor. Jaume Font, per la seva banda, va sortir en la segona sessió i, tot i una bandera vermella per una sortida de pista d'un altre competidor, va marcar un bon temps en la seva tercera volta.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació