La Policia completa una formació sobre balística a càrrec d’experts de la Guàrdia Civil

Els membres del Grup d’Identitat Judicial de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal han completat una formació en balística centrada en la reconstrucció de trajectòries de trets amb arma de foc. Durant cinc dies, els agents i el comandament del grup han rebut classes teòriques i pràctiques a càrrec de dos especialistes del Departament de Balística i Traces instrumentals del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, amb qui han repassat a fons tots els conceptes relacionats amb una possible investigació en aquest àmbit.

En aquestes jornades, els participants han dut a terme diferents exercicis pràctics que s’han efectuat en un lloc habilitat en què s’ha simulat un tiroteig a un vehicle. Durant aquesta, els investigadors han hagut de recollir totes les evidències i determinar des de quin lloc s'haurien produït els trets, per poder arribar a aquesta conclusió els policies han hagut de calcular matemàticament les inclinacions i distàncies. Tot plegat, tenint en compte els elements que podrien haver desviat la trajectòria dels projectils.

Aquest curs ha estat possible gràcies a les bones relacions que mantenen la Policia d’Andorra i la Guàrdia Civil, amb qui la col·laboració és molt estreta, especialment en l’àmbit formatiu. Per al cos de policia, la formació contínua és fonamental i indispensable pel desenvolupament de la tasca policial en el dia a dia dels membres del cos, donat que han d'estar preparats per a qualsevol classe d'intervenció.

La formació va finalitzar amb el lliurament de diplomes, el passat divendres, a la sala d'actes de l'edifici administratiu de l'Obac amb l’assistència del director adjunt de la Policia, Miquel Àngel Barbolla Airós, de la comissària major i cap d’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Teresa Ferreira de Jesus, del coronel de la Guàrdia Civil i conseller d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Calvo Muñoz, i de l’inspector en cap de la Policia Nacional espanyola i agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo.