El projecte Karaban recapta 32.000 euros en la seva arribada a Kènia

El projecte Karaban ha arribat a la seva meta a Kibera, després de sortir d'Andorra la Vella fa ara un any, i pedalar 12.000 kilòmetres entre Europa i Àfrica. Els fundadors de Karaban, David Vilanova i Elena Milà, es troben ja a les instal·lacions de l'ONG Kings and Queens of Kibera, organització a la qual anirà destinada els 32.000 euros que han recaptat durant aquest període.

Segons han explicat els fundadors, l'objectiu principal era de 50.000 euros, una xifra a la qual intentaran arribar amb els esdeveniments que portaran a terme després d'haver complert els 12.000 kilòmetres per donar veu al projecte 'Karaban pedal for Kibera'. El fundador de l'ONG, Nico Mallol, ha explicat que la donació de 50.000 euros pot ajudar al projecte durant dos anys més aproximadament, tot afirmant que "és un coixí important" que faria que l'ONG pogués donar suport a 22 nens, oferint-los una llar, una escolarització, una alimentació equilibrada i un seguiment fins i durant la vida adulta. Segons indiquen, el cost anual per nen o nena és d’aproximadament 1.000€.

Per altra banda, Mallol ha apuntalat que per a ells ha estat un període molt emocionant, en el qual han estat pendents de totes les passes de Vilanova i Milà. A més, ha afegit que "amb la sortida hi havia molta emoció per l'aventura, però també hi havia por pel que els hi podia passar en la seva travessa fins a arribar a Kibera". Davant d'aquestes declaracions, els fundadors de Karaban han explicat que han tingut molta sort, donat que no han tingut grans ensurts en el seu viatge. Milà ha remarcat que "el més emocionant van ser els últims kilòmetres que vam fer abans d'arribar als suburbis, ja que ens van rebre amb pancartes i tots els nens ens van acompanyar amb les bicicletes fins al nostre destí".

"Ara volem arribar a casa, perquè físicament i mentalment estem cansats", ha explicat Vilanova sobre quines són les següents passes que es portaran a terme, remarcant que la seva idea és fer difusió del projecte tant a Barcelona com al Principat. En les seves declaracions, els dos fundadors de Karaban han volgut agrair a tots els col·laboradors que han fet possible la difusió del projecte. A més, han anunciat que la tornada a casa de la caravana es farà en bicicleta des de l'aeroport de Barcelona fins al mateix punt des d’on es va iniciar la pedalada ara fa una mica més d’un any: el museu BiciLab Andorra.